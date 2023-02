Bauarbeiten: Am Wochenende Verkehrsbehinderungen in Hannover

Hannover - In Hannovers Süden kommt es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Südschnellweg im Stadtteil Waldheim muss voll gesperrt werden. Grund sind Instandhaltungsarbeiten der Deutschen Bahn an einer Eisenbahnbrücke, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrungen dauern voraussichtlich von Freitagabend 18.00 Uhr bis Dienstagmorgen 4.00 Uhr. Umleitungen seien ausgeschildert, wie die Polizei mitteilte.

So soll der überörtliche Verkehr aus Richtung Westen die B3/B443/A37 nutzen. Aus Richtung Osten führt die ausgeschilderte Umleitungsstrecke vom Messeschnellweg/Anschlussstelle Mittelfelde, Garkenburgstraße, Hildesheimer Straße zur Willmerstraße. Die Polizei bittet Ortskundige, den Bereich Hildesheimer Straße/Südschnellweg weiträumig zu umfahren, oder auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen.