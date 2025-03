Bauarbeiten am Oberschloss Kranichfeld abgeschlossen

Kranichfeld - Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat die Bauarbeiten am Oberschloss Kranichfeld (Kreis Weimarer Land) abgeschlossen. In die seit etwa einem Jahr laufenden Arbeiten seien insgesamt rund 600.000 Euro investiert worden, teilte die Stiftung mit. Unter anderem wurde eine marode alte Holzbrücke über den inneren Burggraben ersetzt. Die vorgefertigten Brückenteile waren im Februar mit einem Kran eingehoben worden. Nach dem Ende der Bauarbeiten könne nun die neue Dauerausstellung zur 900-jährigen Geschichte der Burg südlich der Landeshauptstadt Erfurt aufgebaut werden. Die Schau soll am 24. Mai eröffnet werden.