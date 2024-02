Dresden - An diesem Wochenende müssen sich Zugreisende wegen Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof auf Umleitungen, Ausfälle, Ersatzverkehr mit Bussen und Fahrzeitänderungen einstellen. Zwischen 4.00 Uhr an diesem Samstag und 4.00 Uhr am Sonntag sei das elektronische Stellwerk (ESTW) abgeschaltet, weshalb in dieser Zeit keine Züge am Bahnhof verkehren könnten, teilte die Deutsche Bahn (DB) bereits am Dienstag mit. Grund ist demnach die Erweiterung des ESTW, unter anderem wird die Stromversorgung ausgebaut. Daran sei bereits im vergangenen Jahr gearbeitet worden, nun würden die Maßnahmen abgeschlossen.

Betroffen sind laut DB S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr. Ein umfassendes Ersatzverkehrskonzept ist demnach vorbereitet und Fahrplanänderungen sind bereits im Vorfeld beispielsweise in der DB-App und auf der DB-Webseite abrufbar. Zwischen Dresden-Neustadt und Dresden Hauptbahnhof entfallen ICE- und IC-Züge sowie der Nahverkehr. Reisende sollen auf dieser Strecke Ersatz-Straßenbahnlinien und auf einigen Abschnitten Busse nutzen. EC-Züge fallen zwischen Dresden-Neustadt und dem tschechischen Decin aus und werden bis Usti nad Labem durch Busse ersetzt. Zusätzliches Servicepersonal werde zur Unterstützung der Reisenden eingesetzt.

Der nächste Schritt bei der Erweiterung des ESTW steht den Angaben zufolge im Juni an. Dann würden bei einem Softwarewechsel neue Komponenten wie zum Beispiel Weichen und Signale eingebunden, die für den Eisenbahnbetrieb während der Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk notwendig seien.