Industrie BASF und Vodafone errichten in Schwarzheide lokales 5G-Netz

BASF zeigt am Standort Schwarzheide, wie der Umbau der Lausitz in eine High-Tech-Region gelingen kann. Mit der Errichtung eines 5G-Campusnetzes gemeinsam mit Vodafone will das Unternehmen zum digitalen Vorreiter in der chemischen Produktion werden.