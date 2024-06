Barrierefreier Campingplatz am Störmthaler See geplant

Großpösna - Am Störmthaler See in Großpösna soll ein neuer barrierefreier Campingplatz entstehen. Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung fördert das Projekt mit mehr als 33,7 Millionen Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums von Freitag hervor. Der Inklusions-Campingplatz im Landkreis Leipzig soll sowohl Urlaubsort als auch Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung werden.

Für das Projekt steht den Angaben zufolge eine Ackerfläche unmittelbar am Störmthaler See im Bereich des Grunaer Wegs in Großpösna zur Verfügung. Das gesamte Areal sei 420.000 Quadratmeter groß und biete neben barrierefreien Tiny-Häusern Platz für 185 Standplätze für Camper, Wohnmobile und Zelte. Hinzu kommen Spiel- und Abenteuerplätze, ein bewachter Strandbereich mit Gastronomie, Flächen für pädagogische Angebote mit Tieren sowie eine Einrichtung der Eingliederungshilfe. Eigentümerin und Projektträgerin des Bauvorhabens ist der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) der Stadt Leipzig, welcher den Campingplatz nach Ministeriumsangaben im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung zukünftig über ein gemeinnütziges Inklusionsunternehmen betreiben lässt. Das Vorhaben ist demnach eines von acht Projekten aus dem Bereich touristische Infrastruktur im Mitteldeutschen Revier, das aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen gefördert wird.