Digitale Anzeigen, mehr Licht und Schutz vor Vandalismus: Was sich an den modernisierten Bahnhöfen in Sachsen-Anhalt ändert – und wo als Nächstes gebaut wird.

Oschersleben - Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr fünf Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt zu sogenannten Zukunftsbahnhöfen ausgebaut. Im Mittelpunkt der Modernisierungsmaßnahmen stehen laut Bahn barrierefreie Zugänge, moderne digitale Anzeigetafeln, bessere Beleuchtung und mehr Wetterschutz. Im vergangenen Jahr wurden die Bahnhöfe Beyendorf, Burg, Dodendorf, der Halberstädter Hauptbahnhof und Oschersleben (Bode) umgebaut. Bund, Land und Deutsche Bahn haben dafür rund drei Millionen Euro zusätzlich in Sachsen-Anhalt investiert. In diesem Jahr sollen neun weitere Stationen umgebaut werden, darunter die Bahnhöfe Quedlinburg und Schkopau.