Der Schreck der Eltern war riesengroß: Ihr zweijähriger Sohn lag morgens nicht im Bett. Der Kleine erlebte in einer lauen Sommernacht viel - und lernte nette Menschen kennen.

Sonneberg - Ein Zweijähriger aus Sonneberg hat eine nächtliche Entdeckungstour unternommen - ohne Eltern, barfuß und nur mit einer Windel bekleidet. Der agile Kleine habe sich in der Nacht zu Samstag gegen 2.00 Uhr aus der Wohnung geschlichen und sei in den Stadtpark spaziert - eine Straße habe er dabei wohl überquert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Im Park sei das fast nackte Kleinkind einer 23-Jährigen aufgefallen, die sich des Jungen annahm.

Die junge Frau habe Passanten angesprochen, die Kleidungsstücke für das Kind zur Verfügung stellten. Dann übergab sie den Ausreißer der Polizei, die nach den Eltern suchte - zunächst erfolglos.

Der Kleine, dem es dank der sommerlichen Temperaturen gut ging, habe es sich zunächst bei der Polizei bequem gemacht. Die weitere Betreuung mit einem „angemessenen Schlafplatz“ habe schließlich das Jugendamt übernommen.

Wohnungstür war kein Hindernis

Am Morgen müssen die Eltern einen großen Schreck erlitten haben - das Kinderbett war leer. Gegen 7.30 wollte die besorgte Mutter eine Vermisstenmeldung aufgeben, heißt es im Polizeibericht. Nachdem die Situation geklärt war, sei der zweijährige Nachtschwärmer seinen Eltern übergeben worden.

Bei seinem Ausflug hatte der Kleine die geschlossene Wohnungstür geöffnet, die offenbar nicht verschlossen war. Das habe sich später geändert, sage der Beamte. Als die Polizei wegen einer organisatorischen Frage nochmals bei den Eltern erschien, sei die Tür mehrfach verschlossen gewesen. Die geliehenen Kleidungsstücke könnten von den Besitzern nun in der Dienststelle abgeholt werden.