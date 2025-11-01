Die Grünen haben bei der vergangenen Bundestagswahl mächtig Federn gelassen. Insbesondere im Osten sank die Zustimmung. Grünen-Chef Felix Banaszak will sich der Region wieder etwas annähern.

Brandenburg an der Havel - Die Grünen wollen ihre Präsenz in Ostdeutschland stärken. Grünen-Chef Felix Banaszak eröffnete am Mittag in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter ein neues Regionalbüro in Brandenburg an der Havel. Das neue Büro sei ein „Fenster in den Osten“, sagte Banaszak. Er wolle versuchen, mitzubekommen, was die Leute vor Ort bewege. Mit dem neuen Regionalbüro solle zudem Raum für Austausch und die Arbeit an einer ökologischen und zukunftsorientierten Politik entstehen.

Banaszak sagte, er sehe Parallelen zwischen seiner Heimat Duisburg im Ruhrgebiet und Brandenburg an der Havel. Das liege auch an der Art, wie man ins Gespräch komme. „Es gibt ganz viel Gemeinsamkeiten“, sagte Banaszak. So hätten beide Regionen eine lange industrielle Tradition und viel Wasser. „Die Havel, die das alles hier prägt, genauso wie es der Rhein und die Ruhr und die vielen Kanäle im Ruhrgebiet tun.“