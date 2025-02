Baller League in Berlin: Team-Verkündung steht an

Berlin - Nach dem Umzug von Köln nach Berlin steht die Verkündung der teils prominenten Fußballer in der Baller League kurz bevor. Wie die Veranstalter des Hallen-Events mitteilten, sollen die Kader der 12 Teams für die dritte Spielzeit am Freitag bekanntgegeben werden.

Zuletzt hatten neben Mitbegründer Lukas Podolski auch als weiterer Ex-Weltmeister Christoph Kramer oder die früheren Bundesliga-Profis Max Kruse und Kevin-Prince Boateng mit Teams an dem neuen Fußball-Format teilgenommen. Jede Auswahl hat eine prominente Führungsfigur als einen sogenannten Teammanager.

Final-Four parallel zum Bundesliga-Showdown

Gespielt wird in der Hauptstadt vom 3. März an über elf Spieltage. Am 17. Mai, dem Tag der letzten Bundesliga-Runde, findet dann das Final-Four statt. Gespielt wird im Hangar 7 am Flughafen Tempelhof vor rund 1.000 Fans. Gestreamt wird der Kick auf Joyn und Twitch. ProSieben MAXX zeigt die Spiele im TV.

In der Baller League treten wie in der The Icon League um Toni Kroos oder der Kings League Teams mit teils abgeänderten Fußball-Regeln gegeneinander an. Mit dabei sind auch viele Influencer und Social-Media-Größen.