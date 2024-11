Berlin - Auf dem Balkon eines fünfgeschossigen Wohnhauses in Berlin-Charlottenburg hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mittelte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten am Sonntagabend aus noch unbekannter Ursache auf dem etwa 15 Quadratmeter großen Balkon abgestellte Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Die Flammen waren auch in die dazugehörige Dachgeschosswohnung eingedrungen. Es sei den Einsatzkräften gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern, hieß es.

Nach den Notrufen hatten die Rettungskräfte zunächst Hinweise, dass sich möglicherweise ein Mensch in der Wohnung aufhält und waren mit einem Großaufgebot angerückt. Die Befürchtungen bestätigten sich laut Feuerwehr jedoch nicht. Während des Brandes war in der Wohnung niemand zu Hause. Die Hausbewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht und konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Zum Zustand der betroffenen Brandwohnung konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.