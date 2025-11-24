München - Schauspieler Samuel Koch und seine Frau Sarah erwarten ein Kind. „Wenn alles gut geht, sind wir bald zu dritt“, teilten sie über ihre Medienagentur mit. Zuvor hatte die „Bild“ über die Schwangerschaft berichtet. „Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche“, schrieben Sarah und Samuel Koch und betonten ihren Wunsch nach Privatsphäre.

„Gerne würden wir unsere sehr persönlichen Neuigkeiten und den damit verbundenen neuen Menschen so behütet wie möglich wissen“, hieß es in der Mitteilung. „Klar, auch wir freuen uns, wenn sich Freude potenziert und bitten dennoch höflich um möglichst diskrete Wahrung unserer Privatsphäre.“ Damit „wenden wir uns nun aufgeregt-erwartungsvoll der bevorstehenden stillen Adventszeit zu“, schrieben sie. „Zu gegebener Zeit werden wir uns wieder melden.“

Das Paar lernte sich am Set der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ kennen und ist seit 2016 verheiratet.