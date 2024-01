Hannover/Bremen - Wegen des Lokführerstreiks sind am frühen Mittwochmorgen auch in Niedersachsen und Bremen die Notfahrpläne der Deutschen Bahn angelaufen. Der Verkehrsverbund des Großraums Hannover warnte dennoch davor, dass der Nahverkehr „massiv beeinträchtigt“ sein werde.

Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitag um 18.00 Uhr. Am Dienstagabend war der Konzern am Landesarbeitsgericht in Frankfurt auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik stoppen zu lassen. Im Güterverkehr hatten bereits erste Lokführer die Arbeit ungeachtet der ausstehenden Entscheidung niedergelegt. Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Hauptknackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Dies lehnt die Bahn ab.

Auch finden zeitgleich in Niedersachsen Proteste von Landwirten statt. Die Polizei Bremerhaven berichtete am Mittwochmorgen von geplanten Versammlungen in der Stadt und im Überseehafengebiet. Es sei mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. „Aktuell sind seit den frühen Morgenstunden alle Zufahrten zum Überseehafen durch protestierende Landwirte blockiert“, teilte die Polizei mit. Auch in Cuxhaven und weiteren Städten sind Proteste gegen den geplanten Abbau von Diesel-Vergünstigungen geplant.