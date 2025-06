Emma Hinze startet nach ihrer Pause am 20. Juni in Cottbus

Cottbus - Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus will nach einer fast zehnmonatigen Pause in den Wettkampfbetrieb zurückkehren. Sie werde beim Großen Preis von Deutschland am 20. Juni in Cottbus starten, kündigte die 27-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen an.

Hinze hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine längere Auszeit genommen, um körperlich und mental aufzutanken. Sie hatte dabei unter anderem auf die WM 2024 und die EM 2025 verzichtet.

Abschied vom alten Team

„Jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen, neue Impulse und vor allem darauf, mit meinem eigenen Setup neue Wege zu gehen“, schrieb Hinze. Dabei erklärte sie gleichzeitig ihren Abschied vom Track Team Brandenburg, dessen Trikot sie seit neun Jahren getragen hatte.

„In den vergangenen Jahren konnte ich viel Erfahrung sammeln und sportlich wachsen. Auch wenn die Zusammenarbeit mit dem Team zuletzt nicht mehr in dieselbe Richtung ging, bin ich dankbar für die Zeit und die Möglichkeiten, die ich hatte“, erklärte Hinze. Sie setzt künftig auf die Unterstützung eines Sportbekleidungs-Herstellers. Ihr neues Trikot will Hinze nach dem Grand Prix auch bei den deutschen Bahn-Meisterschaften vom 2. bis 6. Juli in Dudenhofen präsentieren.