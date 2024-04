Früher war es der Hauptbahnhof von Potsdam, nach dem Mauerfall verlor die Station an Bedeutung. Jetzt wurde der Bahnhof modernisiert - und es gibt Neues.

Potsdam - Der frühere Hauptbahnhof der Stadt Potsdam, Potsdam Pirschheide, ist modernisiert worden - nun halten dort auch Züge zum Flughafen BER. Die beiden oberen Gleise des Kreuzungsbahnhofs wurden erneuert und zwei neue Außenbahnsteige errichtet, wie die Bahn am Montag mitteilte. „In Potsdam Pirschheide eröffnen wir nicht nur einen modernisierten Bahnhof, wir reaktivieren ein historisches Drehkreuz“, sagte Alexander Kaczmarek, Bevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, am Montag zur Inbetriebnahme der Gleise.

Der im Westen von Potsdam gelegene Haltepunkt war einst der Potsdamer Hauptbahnhof, verlor nach der Wende aber seine verkehrstechnische Bedeutung aus Zeiten des geteilten Deutschlands, wie es von der Bahn hieß. Lediglich das untere Gleis 3 wurde noch genutzt, wo die RB 33 aus Jüterbog über Beelitz zum Potsdamer Hauptbahnhof hält.

14 Millionen Euro investierten der Bund, das Land Brandenburg und die Deutsche Bahn den Angaben zufolge, um den Bahnhof zu modernisieren und barrierefrei zu machen. Am vergangenen Samstag hielt zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Zug an den oberen Gleisen. Die RB 22, die seit Samstag im oberen Teil des Bahnhofes hält, verbindet Pirschheide mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg, der in 22 Minuten erreichbar ist.