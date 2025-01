Nach einer Drohung wird der Bahnhof in Magdeburg am Abend geräumt und gesperrt. Spürhunde werden eingesetzt.

Magdeburg - Wegen einer Bombendrohung ist der Magdeburger Hauptbahnhof vorübergehend gesperrt worden. Die Drohung sei gegen 18 Uhr bei der Polizei eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bahnhof sei dann gesperrt und mit Spürhunden abgesucht worden. Nach Angaben einer Bahnsprecherin wurde der Bahnhof gegen 20.30 Uhr wieder freigegeben.

Etwa zeitgleich hatte es am Abend eine Bombendrohung gegen den Bahnhof in Passau in Bayern gegeben. Sie war bei der Deutschen Bahn eingegangen. Nach gut vier Stunden lief der Bahnverkehr in Passau wieder an, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte.