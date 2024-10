Wegen der Erneuerung des Bahnhofs in Hoyerswerda muss ab November zuerst mit einer Vollsperrung und dann mit einer zweijährigen Einschränkung des Zugverkehrs gerechnet werden.

Aufgrund von Arbeiten am Bahnhof ist mit Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen. (Symbolbild)

Hoyerswerda - Aufgrund umfassender Sanierungsmaßnahmen am Bahnhof in Hoyerswerda ist ab November mit Einschränkungen des Zugverkehrs zu rechnen. Die Arbeiten sind Teil einer Modernisierung, die unter anderem die Ergänzung von Aufzügen sowie eine neue Personenunterführung vorsieht, und in unterschiedlichen Schritten bis 2026 durchgeführt werden soll, wie die Deutschen Bahn mitteilte.

Vom 1. November bis zum 4. November wird der Bahnhof für Vorbereitungsmaßnahmen an den Oberleitungen für den Zugverkehr komplett gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind die Linien RE 11 nach Leipzig, der RE 15 nach Dresden sowie der RB 64 in Richtung Görlitz. Zwischen Hoyerswerda und Hosena soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.



Ab dem 4. November werden die Bahnsteige eins und zwei zur Modernisierung der Bahnsteige bis voraussichtlich Mitte 2025 gesperrt sein. Alle Zügen fahren dann von den Bahnsteigen drei und vier ab. Die Personenunterführung soll nach aktuellen Angaben weiterhin halbseitig nutzbar sein. Ab dem Sommer 2025 bis Mitte 2026 soll dies dann in umgekehrter Weise stattfinden.