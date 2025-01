Bahn will ICE-4-Wartung früher in Cottbus bündeln

Arbeiter montieren einen Radsatz im ICE-4-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn. Das ICE-Werk in Cottbus wird am 11.01.2025 ein Jahr alt. Im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme wurden hier insgesamt 13 ICE-4 Züge gewartet. Für 2025 sollen bereits doppelt soviel Züge gewartet werden. Zudem solle die sogenannte schwere Instandhaltung des ICE-4 schon jetzt vollständig in der Lausitz gebündelt werden, teilte die Deutsche Bahn mit.

Cottbus - Im neuen ICE-Werk in Cottbus sollen in diesem Jahr fast doppelt so viele Züge umfassend gewartet werden wie 2024. Zudem solle die sogenannte schwere Instandhaltung des ICE 4 schon jetzt vollständig in der Lausitz gebündelt werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Ursprünglich war dafür eine längere Übergangszeit vorgesehen, in der die Züge auch an anderen Standorten überarbeitet werden konnten.

Mit schwerer Instandhaltung bezeichnet die Bahn eine umfassende Wartung der Fahrzeuge, bei der diese für mehrere Wochen aus dem Betrieb genommen und auseinandergebaut werden. Das ICE-Werk in Cottbus wird an diesem Samstag ein Jahr alt. Im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme wurden insgesamt 13 Züge dort gewartet.