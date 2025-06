Berlin - Nach schweren Unwettern ruckelt sich der S- und Regionalverkehr in Berlin allmählich wieder ein. Derzeit komme es noch vereinzelt zu Behinderungen auf manchen Regionalbahn-Linien, sagte ein Bahn-Sprecher. Dort sowie im S-Bahn-Verkehr sollen die Einschränkungen im Laufe des Tages aber nach und nach aufgehoben werden.

Lediglich auf der S1 und der S25 im Berliner Norden könnte es noch bis in den Samstag hinein dauern. Hier war die Strecke durch den Sturm beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten liefen unter Hochdruck, betonte der Sprecher. Die Linie S1 ist derzeit zwischen Schönholz und Birkenwerder unterbrochen. Zwischen Schönholz und Hohen Neuendorf ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Das betrifft insbesondere Besucherinnen und Besucher des Musikfestivals Fusion, die an diesem Freitag von Berlin aus über Oranienburg zum Festivalgelände in Mecklenburg-Vorpommern reisen wollen.

Die S25 wiederum fährt nur bis zum S-Bahnhof Tegel. Bis zur Endhaltestelle Hennigsdorf besteht ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Gesamter Betrieb eingestellt

Die Bahn hatte aufgrund des Unwetters am Donnerstagabend kurzfristig den gesamten S-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt eingestellt. Grund dafür waren Sicherheitsbedenken. Zwar habe das Unwetter nur kurz getobt, sagte der Bahn-Sprecher, dafür aber besonders heftig. Rund 30 Bäume seien an verschiedenen Stellen in die Gleise gefallen. Es habe acht Kollisionen zwischen Zügen und Bäumen oder umgestürzten Masten gegeben.

Verletzt wurde niemand. Das Unwetter habe aber das gesamte Streckennetz betroffen. Die Züge könnten aufgrund der Stromschiene nicht einfach auf freier Strecke anhalten und evakuiert werden. Deshalb hätten die Verantwortlichen entschieden, vorsorglich den gesamten Betrieb einzustellen. Es war das zweite Mal innerhalb von wenigen Tagen, dass der gesamte S-Bahn-Verkehr unterbrochen war. Schon beim Unwetter am Montag war die Bahn so vorgegangen.