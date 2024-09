Penig - Nach dem Ende der Freibadsaison in Sachsen dürfen in einigen Bädern Hunde ins Becken springen. Einmal im Jahr kommen auch die Vierbeiner in den Genuss, denn normalerweise dürfen sie nicht mit ins Freibad, wie Andreas Schmidt vom Förderverein Freibad Penig sagte. Beim Hundebaden dürften neben den Tieren auch ihre Besitzerinnen und Besitzer ins Wasser, sofern sie denn möchten.

Gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern können die Besitzer unter anderem in Cunewalde am 22. September oder in Penig am 28. September schwimmen. Auch in anderen Teilen Sachsens gibt es im Laufe des Septembers die Möglichkeit, mit den Vierbeinern ins Freibad zu gehen. Bereits am 7. September bekamen die Fellnasen in Riesa dazu die Gelegenheit.

Um einen möglichst schonenden Badespaß zu ermöglichen, werde die Chloranlage eine Woche vorher abgestellt, berichtete Schmidt. Auch Experten aus Hundesportvereinen sollen für Sicherheit im Becken und zwischen den Hunden sorgen. Voriges Jahr kamen insgesamt 78 Tiere und ihre Besitzer ins Freibad.

Das Hundeschwimmen sei zur Tradition geworden und bringe den Freibädern noch ein letztes Mal Einnahmen. Wie groß der Andrang wird, sei durch die momentane Wetterlage schwer einzuschätzen, sagte Schmidt. „Ob sich Hund und Mensch bei zehn Grad Wassertemperatur noch ins Becken trauen, ist abzuwarten.“