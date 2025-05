Hamburg - Bahnchef Richard Lutz hat nach der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof vor Ort mit Einsatzkräften gesprochen. „Wir sind alle noch bestürzt und fassungslos vor dem Hintergrund dessen, was da am letzten Freitagabend passiert ist“, sagte Lutz am Rande eines Bahngipfels mit der schleswig-holsteinischen Landesregierung in Kiel. Auf dem Weg nach Kiel habe er deshalb einen Zug früher als zunächst geplant genommen und einen Stopp in Hamburg eingelegt.

Er habe in der Hansestadt mit den Kollegen, die teilweise vor Ort gewesen seien, gesprochen, beispielsweise mit dem Einsatzleiter der Bundespolizei, mit der Hamburger Polizei und der Wache der Hochbahn. „Ich habe noch mal erstens Danke gesagt, dass da so schnell und besonnen agiert wurde.“ Die Kollegen seien innerhalb von 90 Sekunden vor Ort gewesen und hätten schnell eingegriffen.

„Wir müssen uns auch alle darüber einig sein - auch das hat der Einsatzleiter gesagt - wir werden keine hundertprozentige Sicherheit in einem so offenen System, ehrlicherweise auch in einer so offenen Gesellschaft, wie es die Bundesrepublik Deutschland auszeichnet, werden wir nie hinbekommen“, sagte Lutz. Trotzdem gelte es, die Sicherheitskonzepte nachzuschärfen und aus Vorfällen zu lernen.