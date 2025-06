In der kommenden Woche kommt es wegen Modernisierungsmaßnahmen am Bahnknoten Magdeburg zu Einschränkungen auch für den Fernverkehr. (Archivbild)

Magdeburg - Wegen Modernisierungsmaßnahmen am Bahnknoten Magdeburg kommt es in der kommenden Woche zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Das hat nach Angaben der Deutschen Bahn nicht nur Auswirkungen auf den Nah-, sondern auch auf den Fernverkehr. So werden unter anderem die Züge der S1 zwischen Schönebeck und Wittenberge durch Busse ersetzt. Auch mehrere IC-Linien im Fernverkehr werden umgeleitet, sodass Haltestellen etwa in Halle (Saale) oder am Flughafen Leipzig/Halle entfallen können.

Von Montag bis Samstag werde an den Oberleitungen südlich des Hauptbahnhofs Magdeburg gearbeitet, teilte die Bahn mit. Die Modernisierung des Südabschnitts ist voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen. Ab dem Jahr 2028 gehen die Arbeiten am nördlichen Teil des Eisenbahnknotens weiter.