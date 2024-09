Die Grünen müssen in Brandenburg um den Einzug in den Landtag bangen. Die Grüne-Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betont kurz vor der Wahl den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Drachhausen - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg ein Zusammenhalten der demokratischen Kräfte im Land. Es gehe darum, dass „wir uns nicht spalten lassen in "wir gegen die". Sondern als Demokraten zusammenstehen“, sagte Baerbock beim Erntefest im brandenburgischen Drachhausen.

Die Trennlinie verlaufe „nicht zwischen Hiergeborenen und Zugezogenen, nicht zwischen öko oder traditionell“, sondern ob man mit beiden Füßen auf dem Boden unserer Verfassung stehe, so Baerbock. „Wählen Sie eine demokratische Partei, die andere so respektvoll behandelt, wie Sie selbst behandelt werden wollen.“

Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen müssen mit Ergebnissen um rund fünf Prozent in den vergangenen Umfragen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.