Annalena Baerbock will an ihrem Ukraine-Kurs festhalten. (Foto aktuell)

Potsdam - Außenministerin Annalena Baerbock will an der Unterstützung der Ukraine unter anderem mit Waffen weiter festhalten. „Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie dieser terroristische Krieg weitergeht“, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Wahlkampftermin ihrer Partei in Potsdam. „Weil ansonsten ist es das Ende der Ukraine.“ Der Krieg sei dann zu Ende, wenn Putin seine Truppen zurückziehe. „Wenn wir die Ukraine nicht in dieser Zeit unterstützen, dann ist die Ukraine zu Ende und das werden wir nicht zulassen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird während einer Reise nach New York am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Selenskyj will während seiner USA-Reise einen „Plan für den Sieg“ im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer vorstellen. Für Donnerstag ist ein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden in Washington geplant. Scholz und Selenskyj hatten sich erst vor zwei Wochen in Frankfurt am Main getroffen.