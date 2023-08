Badeverbot am Neustädter See in Magdeburg aufgehoben

Eine Bank steht am Ufer des Strandbades Neustädter See.

Magdeburg - Das Badeverbot für den Neustädter See in Magdeburg ist wieder aufgehoben worden. Das teilte die Landeshauptstadt am Montag mit. Ab sofort gelte am Strandbad die Algenwarnstufe 2. „Damit wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, weil es im Wasserbereich aller drei städtischen Badebereiche des Sees derzeit Schlierenbildung mit Cyanobakterien gibt“, hieß es. Badegäste erhalten vor Ort Informationen über mögliche Gesundheitsgefahren.

Cyanobakterien, Blaualgen genannt, können giftig sein. Insbesondere bei vorbelasteten Menschen wie Allergikern und bei Kleinkindern kann es zu allergischen Reaktionen oder Hautreizungen kommen. Kontrollen der Wasserqualität sollen täglich erfolgen. Am Donnerstag waren die Strände vorerst gesperrt worden.