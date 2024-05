Die Temperaturen sind bereits sommerlich, doch der Start der Badesaison an den Oranienburger Seen lässt noch auf sich warten. Jetzt wurde ein Datum bekannt gegeben.

Badesaison an Oranienburger Seen startet in wenigen Tagen

Oranienburg - Die Badesaison an den Oranienburger Seen steht in den Startlöchern. Aktuell liefen die letzten Vorbereitungen vor dem Start am 15. Mai, sagte Marcel Gutjahr, Leiter des Oranienburger Ordnungsamtes laut einer Mitteilung. Zu den Seen zählten der Grabowsee in Schmachtenhagen sowie der Lehnitzsee mit mehreren Badestellen. Derzeit würden noch die Strände gereinigt, Taucher des DRK suchten den Gewässergrund nach Müll und Glas ab, und an den Badestellen ohne WC würden mobile Toilettenkabinen aufgestellt.

Die Badesaison läuft in Oranienburg bis Mitte September. Während der Saison werden am Weißen Strand und am Oranienburger Strand an den Wochenenden auch Lebensretter der DRK-Wasserwacht vor Ort sein. Ebenfalls sichert die Stadt zu, dass während der Saison die Strände mehrmals pro Woche gereinigt werden sollen, sonntags soll es eine Extra-Schicht geben. Hunde sind aber vom Baden ausgeschlossen - sie dürfen an den offiziellen Badestellen nicht mitgebracht werden, sind aber an allen anderen Bereichen der Gewässer willkommen.