Bad Harzburg/DUR/ymü - Ein Hotelier aus Bad Harzburg hat gegen einen ehemaligen Hotelgast Anzeige erstattet.

Wie die Polzei berichtet, habe eine Familie im August eine Woche in dem Hotel in Bad Harzburg verbracht. Für Kost und Logie sollten am Ende 2.500 Euro gezahlt werden.

Das Gast legte nach Angaben des Hotels eine Kreditkarte vor, die zunächst auch funktionierte. Jedoch wurde das Geld anschließend vom Kreditinstitut nicht überwiesen.

Bei der Überprüfung des Namens stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach wegen Betrugs aktenkundig wurde.

Außerdem besteht der Verdacht für eine Straftat wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann fuhr einen Pkw, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.