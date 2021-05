Baby kommt auf Autobahn zur Welt

In NRW hat eine Mutter ihr Kind bereits auf dem Weg ins Krankenhaus bekommen.

Oberhausen - Babyglück auf der Autobahn: Bis zur Ankunft in einem Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Moers hat ein Junge offenbar nicht mehr auf seine Geburt warten wollen. Seine Eltern mussten am Mittwochabend kurz vor dem Kreuz Oberhausen auf dem Standstreifen der Autobahn 42 anhalten, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die beiden Dorstener waren eigentlich auf dem Weg ins Krankenhaus, wo die Geburt eingeleitet werden sollte.

Noch bevor der Rettungsdienst und ein Löschfahrzeug zur Verkehrsabsicherung eintrafen, erblickte das Kind demnach das Licht der Welt. Das Neugeborene und seine Mutter waren beide wohlauf und wurden in ein Oberhausener Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes sicherte ein Löschfahrzeug den Geburtsort ab. (afp)