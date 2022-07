Baby-Giraffe im Tierpark Berlin: Auf diesen Namen hört das Jungtier künftig

Berlin - Im Berliner Tierpark gibt es jetzt eine kleine fleckige „Frieda“ - so heißt das wenige Wochen alte Giraffenjungtier. Aus mehreren hundert Vorschlägen hatte eine Jury den Namen für das jüngste Familienmitglied der Herde ausgewählt.

Dazu erklärte der Zoo, dass sich das Wort vom althochdeutschen „fridu“ ableitet - was „Friede“, „Schutz“ und „Sicherheit“ bedeutet. „Der Name drückt also aus, was wir uns in diesen unruhigen Zeiten alle wünschen: ein friedliches Miteinander“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem am Freitag. Neben „Amalka“, „Jabulani“ und „Frieda“ gibt es derzeit vier weitere Artgenossen im Tierpark.

Bei der Geburt sind Giraffen laut dem Zoo um die 60 Kilo schwer und 1,80 Meter groß.