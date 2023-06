Autounfall in Bad Essen: Frau und Mann leicht verletzt

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Bad Essen - Bei einem Autounfall in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) sind eine 60-Jährige und ein 59-Jähriger leicht verletzt worden. Wegen gesundheitlicher Probleme sei der 59 Jahre alte Fahrer am Montagabend von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.