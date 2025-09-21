Ein Auto fliegt in Berlin über die Mittelinsel und reißt Ampelmasten und ein Verkehrsschild um. Die Trümmer treffen einen Transporter und eine Motorradfahrerin.

Ein Auto hat sich am Samstagabend in Berlin-Niederschöneweide überschlagen. Die Trümmer treffen auch einen Transporter. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Niederschöneweide ist ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen verunglückt. Polizeiangaben zufolge verlor der Fahrer am Samstagabend an der Kreuzung Michael-Brückner-Straße, Ecke Sterndamm, die Kontrolle über seinen Wagen. Er raste über die Mittelinsel, riss dabei ein Verkehrszeichen sowie zwei Masten einer Ampelanlage ab. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und kam erst nach rund 50 Metern zum Stillstand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden Trümmerteile der Ampelanlage auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommender Lastwagen sowie ein Motorrad wurden dadurch beschädigt. Der 30-jährige Lkw-Fahrer erlitt Schnittverletzungen durch Glassplitter seiner Frontscheibe und kam in ein Krankenhaus. Die 28-jährige Motorradfahrerin wurde ebenfalls getroffen, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen mit erheblichen Verletzungen für eine intensivmedizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde bei ihm ein Blutalkoholwert von rund zwei Promille festgestellt. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten blieb die Michael-Brückner-Straße in beide Richtungen gesperrt. Auch der Linienverkehr der dort verkehrenden BVG-Busse war betroffen. Wie Fotos der „B.Z.“ zeigen, glich die Unfallstelle einem Trümmerfeld – der Transporter war aufgeschlitzt, die Straße übersät mit Trümmern.