Mitten in der Nacht gehen die geparkten Autos in Flammen auf. Der Sachschaden ist hoch. Ein Experte soll nun die Brandursache ermitteln.

Autos von Pflegedienst brennen in Döbeln

In Döbeln sind drei Autos in Flammen aufgegangen, zwei erlitten einen Totalschaden. (Symbolbild)

Dresden - Zwei Autos eines Pflegedienstes haben in Döbeln durch einen Brand einen Totalschaden erlitten. Ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Eine Polizeistreife hatte in der Nacht zum Samstag in der Nähe eines Parkhauses ein brennendes Auto bemerkt. Als die Feuerwehr anrückte, waren die Flammen schon auf zwei weitere Wagen derselben Marke übergegriffen.

Auch die Rückwand eines nebenstehenden Discounters wurde beschädigt. Der gesamte Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Ein Experte soll nun die Brandursache ermitteln.