Ein 26 Jahre alter Autofahrer will auf ein Tankstellengelände auffahren und übersieht ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfall gibt es Verletzte.

Eisfeld - Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) leicht verletzt worden. Am Sonntagabend habe ein 26 Jahre alter Autofahrer von der Kreisstraße 530 auf ein Tankstellengelände auffahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er das entgegenkommende Auto einer 48-Jährigen übersehen. Die Autos stießen zusammen und der 26-Jährige und die 48-Jährige sowie ihre 15 und 16 Jahre alten Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war für eine halbe Stunde gesperrt. Danach wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.