In der Hauptstadt brennen immer wieder Autos: In der vergangenen Nacht brannten in Neukölln zwei Fahrzeuge völlig aus. Drei weitere wurden beschädigt.

Autos in Flammen in Berlin-Neukölln

In der vergangenen Nacht sind in Berlin erneut mehrere Autos bei einem Brand beschädigt worden. Laut Polizei brannten in Neukölln zwei Fahrzeuge komplett aus, drei weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte die Brände vollständig löschen.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer von einem der Autos ausgegangen sein. Auch ein Baum und die Fassade eines angrenzenden Hauses wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.



In Berlin häufen sich derartige Fälle: 2024 wurden bis Mitte Dezember bereits 422 Ermittlungsverfahren zu Brandanschlägen auf Autos eingeleitet, wie aus einer Antwort von Senat und Polizei auf eine AfD-Anfrage hervorgeht – ein Höchststand in den vergangenen Jahren.