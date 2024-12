Erfurt - In der Erfurter Innenstadt haben in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages mehrere Autos gebrannt. Ein bisher unbekannter Täter habe auf seinem Weg von der Andreasstraße in Richtung Ilversgehofener Platz mit einem Brandbeschleuniger vier Elektrofahrzeuge angezündet, teilte die Polizei mit. Dabei wurden auch zwei weitere Autos in der Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bezifferte den Schaden mit rund 90.000 Euro. Zudem habe der Täter in einem leerstehenden Haus mit angrenzendem Garagenkomplex versucht, einen Holzbalken zu entzünden. Dies misslang jedoch. Die Ermittlungen dauern an.