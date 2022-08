Autorin Kirsten Boie erhält Friedrich-Gerstäcker-Preis

Braunschweig - Die Autorin Kirsten Boie (72) wird mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur der Stadt Braunschweig geehrt. Mit dem Roman „Heul doch nicht, du lebst ja noch“ sei ihr nach Einschätzung der Jury ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Jugendliteratur gelungen, teilte die Stadt Braunschweig am Mittwoch mit. In dem Buch gehe es um das Leben und Überleben und die Neuorientierung Jugendlicher in sechs Tagen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die 1950 in Hamburg geborene Autorin schafft es demnach, ein Thema der jüngeren deutschen Geschichte aus den wechselnden Perspektiven von drei Jugendlichen „auf prägnant eindringliche, emotional berührende, abwägende, historisch fundierte und niemals überzogene Art darzustellen“.

In dem Roman erzähle Boie die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher im Juni 1945, die sich im zertrümmerten und zerbombten Hamburg neu orientieren. Schuld, Wahrheit, Angst und Wut seien die zentralen Themen des Buches, dessen Hauptfiguren durch die Schrecken des Krieges und der Naziherrschaft miteinander verbunden seien.

Die Stadt Braunschweig vergibt den mit 8000 Euro dotierten Friedrich-Gerstäcker-Preis seit 1947. Boie soll die Auszeichnung am 29. August im Altstadtrathaus entgegennehmen.