Auf dem Weg zum Osterurlaub an Nord- und Ostsee ist Geduld gefragt. Vor dem Elbtunnel stockt der Verkehr. Im Hamburger Stadtgebiet lockt ein neues Einkaufszentrum viele Autofahrer an.

Hamburg - In der ersten Reisewelle vor Ostern ist es zu längeren Staus auf der A7 vor dem Hamburger Elbtunnel gekommen. In beiden Fahrtrichtungen seien im Tunnel Fahrzeuge liegengeblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verkehr in Richtung Flensburg staute sich ab Hamburg-Heimfeld auf sieben Kilometer, in Richtung Hannover ab Hamburg-Stellingen auf vier. Die Autobahn GmbH gab die Verzögerung zeitweise mit jeweils rund einer Stunde an. Die Lage auf der A1 über die Norderelbbrücke sei unauffällig, sagte die Polizeisprecherin. Nur im Hamburger Stadtgebiet herrsche rund um das neu eröffnete Einkaufszentrum in der Hafencity dichter Verkehr.

Die Autofahrer am Elbtunnel mussten sich teilweise schon vorher durch Staus in Schleswig-Holstein und Niedersachsen bewegen. Auf der A7 kamen sie bei Soltau nur sehr langsam voran. Auch vor der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal stockte der Verkehr. Auf der A23 Heide-Hamburg bildete sich ein längerer Stau vor der einspurigen Baustelle bei Pinneberg.

In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und einigen anderen Bundesländern habe die Osterferien begonnen. Niedersachsen und Bremen haben seit einer Woche Ferien. Nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein sind die Unterkünfte an Nord- und Ostsee rund um Ostern zu etwa 90 Prozent gebucht.