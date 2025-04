Harzgerode - Der Automobilzulieferer Bohei Trimet mit Sitz in Harzgerode (Landkreis Harz) hat Insolvenz angemeldet. Wie das Amtsgericht Halle (Saale) mitteilte, sind von der Insolvenz alle vier Gesellschaften des Unternehmens betroffen. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Olaf Spiekermann sind an den Standorten in Harzgerode 580 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, in Sömmerda in Thüringen sind es 98. Die Firmen produzieren unter anderem Getriebe-, Fahrwerks- und Karosserieteile für Autohersteller aus Deutschland und Italien.

„Wichtigste Aufgabe ist es jetzt, die Produktion stabil zu halten und sämtliche Lieferverpflichtungen zu erfüllen“, sagte Spiekermann. Erste positive Signale gebe es bereits. Ziel sei es, in dem für die Unternehmen der Automobilindustrie aktuell sehr schwierigen Marktumfeld die Werke an den Standorten in Sachsen-Anhalt und Thüringen zu erhalten. Bereits im vergangenen Oktober hatte Bohai Trimet Stellen gestrichen. Das Unternehmen gehört zum chinesischen Konzern Bohai Automotive Systems.