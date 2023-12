Haldensleben - Sachsen-Anhalts größter Automobilzulieferer Ifa aus Haldensleben wird nach einer langen Durststrecke in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Das Unternehmen werde „erstmals seit sechs Jahren wieder einen Gewinn erzielen“, teilte eine Sprecherin der Ifa am Montag mit. Trotz schwieriger Bedingungen in der Zulieferbranche seien auch die Prognosen für das kommende Jahr positiv. Grund für den Gewinn seien unter anderem gesunkene Kosten durch eine verschlankte Struktur bei der Produktion. Zudem sei dem Unternehmen im vergangenen Jahr der größte Auftragsgewinn der Firmengeschichte gelungen.

Die Ifa-Gruppe produziert Längswellen, Seitenwellen, Gelenke und Komponenten für Automobilhersteller. Zum Kundenkreis gehören eigenen Angaben zufolge etwa BMW, Ferrari, Ford, GM, Mercedes, Porsche und Volkswagen. Das Unternehmen ging aus dem DDR-Industriekombinat für Fahrzeugbau „Ifa-Gelenkwelle“ hervor und wurde 1992 privatisiert. Rund 2200 Beschäftigte arbeiten an sieben Standorten für die Gruppe mit Hauptsitz in Haldensleben.