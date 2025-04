Im Harz war am Car-Freitag einiges los. In Blankenburg wird daran angeknüpft, es werden Autos aus der Tuning-Szene präsentiert.

Blankenburg - In Blankenburg haben sich am Samstag bei der Premiere des „Harzer Oster-Tunings“ viele Autoliebhaber getroffen. Es wurden mehr als 200 Fahrzeuge präsentiert.

Die Veranstaltung hatte der Landkreis Harz in Verbindung zum sogenannten Car-Freitag initiiert, der in Sachsen-Anhalt vor allem im Harz rund um die Rappbodetalsperre eine Rolle spielt. Das Oster-Tuning solle helfen, „die teilweise chaotischen und gefährlichen Zustände beim Treffen an der Soundröhre zu entschärfen“, erklärte Landrat Thomas Balcerowski (CDU).

An der Rappbodetalsperre versammelt sich am Freitag vor Ostern traditionell die Tuning-Szene zu ihrem Car-Freitag. Auch in den nächsten Tagen will die Polizei dort verstärkt Fahrzeuge kontrollieren. „Ziel bleibt es, Gefahrenlagen zu verhindern und die Sicherheit im Straßenverkehr dauerhaft zu erhöhen“, sagte eine Polizeisprecherin.

Am Freitag waren an der Rappbodetalsperre in der Spitze rund 250 Personen und 50 Fahrzeuge „mit Tuningbezug“ unterwegs gewesen. Insgesamt wurden laut Polizei 223 Fahrzeuge beziehungsweise deren Fahrer überprüft, es gab 75 Beanstandungen. 14 Mal wurde die Weiterfahrt untersagt.