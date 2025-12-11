Warum die Polizei einen Autoknacker in Bremen scheinbar schlafend auf einer Rückbank fand und was dann passierte.

Bremen - Er stellte sich schlafend statt zu fliehen - so reagierte ein auf frischer Tat ertappter Autoknacker in Bremen. Erfolg hatte der Mann mit dieser Taktik aber nicht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Was war passiert? Laut Polizei entdeckten eine 51-Jährige und deren 26 Jahre alte Tochter am Mittwochabend einen Mann in ihrem Auto, der dort seelenruhig den Innenraum durchwühlte. Die Frauen riefen die Polizei, daraufhin verriegelte der Mann die Türen und stellte sich auf der Rückbank schlafend. Einer vorübergehenden Festnahme konnte sich der Mann so aber nicht entziehen. Die Beamten „weckten“ ihn und begleiteten ihn aus dem Fahrzeug.