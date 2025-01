Ranis-Ziegenrück - Eine Achtjährige ist auf einem Parkplatz im Saale-Orla-Kreis verletzt worden, weil eine Autofahrerin Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Die 74-Jährige hatte gesehen, dass sich auf dem Platz Kinder aufhalten, und wollte deshalb anhalten und ihn dann rückwärts verlassen, wie die Polizei mitteilte. Sie sei aber fälschlicherweise aufs Gaspedal getreten.

Dabei touchierte ihr Auto die Achtjährige. Außerdem mussten den Angaben zufolge mindestens drei Personen zur Seite springen. Der SUV der 74-Jährigen kam an einem Baum zum Stehen. Das Mädchen wurde zwischen dem Auto und einem geparkten anderen Wagen eingeklemmt - und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Nachmittag in der Gemeinde Wilhelmsdorf in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück.