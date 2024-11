Eine Frau will in der Dresdner Altstadt ausparken. Dabei bemerkt sie laut Polizei einen herannahenden Fahrradfahrer nicht.

Dresden - Eine 44 Jahre alte Autofahrerin hat in Dresden einen Radfahrer übersehen und mit ihrem Wagen erfasst. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Frau fuhr am Montagnachmittag in der Pfotenhauerstraße mit ihrem Pkw aus einer Parklücke, als es zu dem Unfall mit einem 39 Jahre alten Radfahrer kam, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei hinter ihr auf dem Fahrradstreifen gefahren, hieß es weiter. Er kam in eine Klinik.