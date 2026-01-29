weather bedeckt
Tödlicher Unfall Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Linienbus

Tödliche Kollision auf der Kreisstraße: Eine 64-Jährige gerät mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem Linienbus zusammen. Retter können nichts mehr für die Frau tun.

Von dpa 29.01.2026, 19:22
Die Kollision mit einem Linienbus endete für eine 64-jährige Autofahrerin tödlich. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Rollstorf - Bei einer Kollision mit einem Linienbus ist eine Autofahrerin im Landkreis Lüneburg gestorben. „Die 64-Jährige erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen“, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet die Frau mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 2 zwischen Rullstorf und Bockelkathen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Bus. Außer dem Fahrer befanden sich keine weiteren Insassen im Bus. 

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.