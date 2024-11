Leipzig - Eine Autofahrerin ist in Leipzig mit 4,1 Promille Alkohol im Atem aus dem Verkehr gezogen worden. Sie sei kaum mehr in der Lage gewesen, sicher zu stehen, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin hatte die Beamten demnach auf die Frau aufmerksam gemacht, die am Donnerstagabend im Leipziger Norden sehr unsicher gefahren sei. In der Kurt-Schumacher-Straße habe sie gewendet und sei dann entgegengesetzt zur freigegebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen.

Die Beamten stoppten die Autofahrerin. „Nach mehreren Versuchen eines Atemalkoholtests ergab dieser schließlich einen Wert von 4,1 Promille“, hieß es weiter. Der 45-Jährigen wurde vor Ort ihr Führerschein entzogen, auch eine Blutentnahme ordneten die Polizisten an. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung besteht bei einem Wert über 3,5 Promille Lebensgefahr. Ab 3,0 Promille kann es zu Kreislaufversagen und Bewusstlosigkeit bis hin zum Koma kommen.