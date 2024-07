Ein Autofahrer will ein anderes Fahrzeug von rechts überholen. Dabei übersieht er ein dort fahrendes Auto und kracht von hinten in das Fahrzeug - mit fatalen Folgen für die Fahrerin.

Ottersberg - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Verden ist eine 75 Jahre alte Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Zunächst hatte ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf einer Landesstraße bei Ottersberg ein anderes Fahrzeug überholt, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss wollte der 30-Jährige das Fahrzeug der 75-Jährigen überholen. Von hinten kam ein 32-Jähriger mit seinem Wagen und überholte das Auto des 30-Jährigen auf der rechten Seite. Dabei übersah der 32-Jährige jedoch den Wagen der Seniorin vor ihm und fuhr mit seinem Auto von hinten auf.

Durch den Aufprall schleuderte das Auto der 75-Jährigen in den Seitenraum und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Er erlitt leichte Verletzungen. Die 75-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet und ihm den Führerschein abgenommen. Sie sucht zudem Zeugen, die unter anderem Hinweise zur Fahrweise des Unfallverursachers geben können.