Bersenbrück - Auf eisglatter Straße ist eine Autofahrerin im Landkreis Osnabrück am Morgen mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und schwer verletzt worden. Die 22-Jährige verlor nach Polizeiangaben bei Eggermühlen in der Samtgemeinde Bersenbrück in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto und prallte mit der Beifahrerseite gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Die schwer verletzte junge Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte laut Polizei zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die 31 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde bei der Kollision leicht verletzt.