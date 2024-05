Schneverdingen - Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Dienstag im Landkreis Heidekreis bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verunglückt. Der Mann sei aus bislang unbekannten Gründen am frühen Morgen auf einer Landstraße in Schneverdingen nahe der Ortschaft Wintermoor mit seinem Auto in den herannahenden Lkw hineingesteuert, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt.