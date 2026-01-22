Im Landkreis Gotha passiert ein tödlicher Verkehrsunfall. Noch ist unklar, warum ein Auto in den Gegenverkehr gerät.

Für einen Autofahrer kam nach einem Unfall im Landkreis Gotha jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Georgenthal - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 88 ist im Landkreis Gotha ein 79 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er hatte am Steuer eines Wagens gesessen, der am Vormittag zwischen Catterfeld und Georgenthal in den Gegenverkehr geriet und mit einem Paketzustellfahrzeug kollidierte, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann starb am Unfallort an seinen Verletzungen, die Paketzustellerin wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Trümmerteile beschädigten einen unbeteiligten Wagen, dessen Fahrer unverletzt blieb. Warum das Auto des 79-Jährigen in den Gegenverkehr geriet, ist bislang unklar.