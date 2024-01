Halle - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle ist ein Mann gestorben, als er mit seinem Auto unter den Anhänger eines Lkw fuhr. Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die A14 in Richtung Magdeburg bleibt bei Halle-Trotha noch voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht klar. Der Fahrer des Lkw sei unverletzt geblieben.