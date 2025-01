Ein Autofahrer überschlägt sich auf der Autobahn und wird aus seinem Wagen geschleudert. Im Krankenhaus stirbt er an den Verletzungen.

Magdeburg - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn A14 bei Halle (Saale) gegen die Leitplanke gefahren und hat sich dann mehrfach überschlagen. Der 49-Jährige starb an den dabei erlittenen schweren Verletzung im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war am Dienstagabend in Richtung Dresden unterwegs und war aus noch unbekannter Ursache zwischen den Anschlüssen Halle-Ost und Gröbers rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Mann war womöglich nicht angeschnallt. Er wurde aus dem Wagen in einen Graben neben der Autobahn geschleudert. Weil zunächst nicht bekannt war, ob sich noch weitere Insassen in dem Auto befanden, suchte die Polizei die Gegend mit einem Hubschrauber ab. Ein weiteres Auto wurde beschädigt, als es über Trümmerteile des Unfallwagens fuhr. Die Richtungsfahrbahn war etwa fünf Stunden gesperrt. Zunächst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.